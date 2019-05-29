Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Sebzeli mercimek çorbası için malzemelere ek olarak;

Yarım kabak

1 avuç lahana

1 avuç ıspanak

2 adet pırasa

1 adet kereviz sapı

1 su bardağı su daha

Üzeri için:

1 yemek kaşığı nane

Ya da bir parça tereyağı ve bir şeker kaşığı kırmızı biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy bir tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın.

Sebzeli yapacaksanız tencereye tüm malzemelerin kabuklu olanlarını soyup iri iri doğrayarak doldurun. Sebzeli için biraz daha büyük tencere tercih etmenizi öneririz.

Mercimeklerin posasının çıktığını, soğan, havuç ve kullandıysanız diğer sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blenderden geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli ve eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

FINDIK LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr dana kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet kırmızı biber

3 adet sivri biber

2 yemek kaşığı biber salçası

3 adet yufka

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber, karabiber, tuz

FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Soğanları, kırmızı biberleri, yeşil biberleri yemeklik doğrayın. Kıymayı, biber salçasını, sıvı yağı , pul biber, karabiber, tuzu, az su ekleyerek yoğurun. Karışım rahatça sürülebilecek kıvamda olmalı.

Küçük bir kaseye su ve zeytinyağı ekleyerek, karıştırın. Tezgah üzerine serdiğiniz yufkayı ikiye bölün. İlk parçasının her yerine hazırladığınız yağlı su karışımından serpiştirin. Diğer yarısı ile üzerini kapatın. Bir kalıp yardımıyla daireler kesin. Yerden kazanmak için dilerseniz yufkayı tepsinin tamamına yerleştirebilirsiniz. Üzerine yaptığınız harçtan dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı toz badem

1 paket Hindistan cevizi

Servis için

Çiğ badem

Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle Hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.