IFS, İngiltere'nin dün duyurulan bütçe düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde vergi artışları ve yüksek enflasyon, yaşam standartlarında çok yavaş büyüme anlamına gelecektir. Yüksek enflasyon oranları ve vergiler, ortalama ücret artışlarının üzerinde olacağından orta gelirli bir kişinin gelecek yıl bu durumdan daha kötü etkilenmesi muhtemel." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Başkanı Paul Johnson, ülkede düşük gelir grubunda olan insanların yüksek enflasyon, yüksek vergi ve düşük gelir üçgeni arasında yaşananların acısını hissedeceğini belirterek, "Artan giderler nedeniyle kısa vadede milyonlarca insanın durumu kötüleşecek." ifadesini kullandı.
Johnson, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bütçe kararları alırken salgını adeta kılıf olarak kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:
"Kendisinin gelecek 3-4 senelik planlarına ve kendi tahminlerimize bakıyoruz. Dikkat çekici bir şekilde, salgının ekonominin büyüklüğü üzerinde 3-4 yıl içerisinde pek bir etkisi olmayacak. Yani yaptığı şey; muhtemelen gerekli olduğunu düşündüğüm, salgını bir kılıf olarak kullanmak. İngiliz sağlık sistemine yapılacak harcamaları büyük oranda artırıp son 10 yılda adalet ve eğitim sisteminde yapılan kesintilerin bazılarını geri vermek...."
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