Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Almanya'da alışılmışın dışında mevcut yüksek enflasyonun hane halkı tasarrufları üzerindeki etkisine yönelik araştırmasının sonuçları yayımlandı.
Banka bilançolarının analizine dayanan araştırmada, ülkedeki bankalardaki hane halkı mevduatlarının 2020'nin ikinci çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında güçlü bir şekilde arttığı belirtildi.
Nisan 2020'den Mart 2021'e kadar hane halkının banka hesaplarında normal yıllara göre 70 milyar avro daha fazla para olduğunun ifade edildiği araştırmada, bu mevduat fazlasının 2022 yılının ilk çeyreği sonunda tükenme noktasına geldiği vurgulandı.
Ifo'nun araştırmasında, ikinci çeyrekte ise tasarruflarda erimenin neredeyse değişmeden devam ettiği ortaya konularak, araştırmada Alman tüketicilerin geçen yılın sonundan beri giderek artan şekilde bu tasarrufları kullandığı ifade edildi.
Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enflasyon oranı artmaya devam ettiği için özel tüketimin yıl boyunca Alman ekonomisinde büyümenin “motoru” olamayacağını kaydetti.
Wollmershauser, "Yüksek enflasyon, hane halkının bu tasarruflarının harcanmasının itici gücü olmuş olabilir” ifadesini kullandı.
Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5 olmuştu
Bu arada, Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank), dün Alman ekonomisinde resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!