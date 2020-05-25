Ifo: Almanya'da iş ortamı biraz iyileşti

AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo),yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 74,2 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesinin etkisiyle 79,5 puana yükseldi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 69,4 puandan 80,1'ye yükselirken, mevcut Durum Endeksi de 79,4 puandan 78,9 puana düştü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın birkaç ay süren düşüşten sonra biraz iyileştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 74,2 puandan mayısta 79,5 puana yükseldi. Şirketler mevcut durumlarını bir kez daha kötü değerlendirmiş olsalar da, onların gelecek aylara yönelik beklentileri önemli ölçüde iyileşti. Bununla birlikte, birçok şirket işleri hakkında hala karamsar duruş sergiliyor. Kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesi bir umut ışığı sunuyor.”

Öte yandan, Almanya’nın GSYH'sı Kovid-19 salgınının hane halkı tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 daralmıştı. Daralma, 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde, Kovid-19’nın salgınında kısıtlamaların büyük kısmının denk gelmesinin etkisiyle, GSYH’nın daha da daralması bekleniyor.