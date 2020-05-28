Ifo: Alman ekonomisi bu yıl yüzde 6,6 daralabilir

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin 2020-2021'i kapsayan büyüme tahminlerinde ekonomide normale dönüş süresine göre güncelleme yaptı.
Ifo’nun Alman ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminleri büyük ölçüde şirketlerin faaliyetlerinin normale dönme hızına bağlı kalırken, ortalama olarak, şirketlerin faaliyetlerinin yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden sonra dokuz ay içinde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.
En iyi senaryo olarak, normale dönmenin 5 ay sürmesi durumunda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralması ve 2021’de ise yüzde 7,4 büyümesi öngörülüyor.
Şirketlerin faaliyetlerinin 9 ay sonra normale dönmesi durumunda ise Ifo, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Bu senaryoda, kuruluş, ekonominin bu yıl yüzde 6,6 daralması ve gelecek yıl da yüzde 10,2 genişlemesini öngördü.
Söz konusu normale dönüşün 16 ay sürmesine dayalı senaryoya göre ise Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 9,3 küçülebileceği ve gelecek yıl da yüzde 9,5 büyüyebileceği tahmininde bulundu.
Ifo, her üç senaryoda iş ikliminin yanı sıra, üretim, ciro ve dış ticaret verilerine bağlı kalındığını ve Nisan’dan itibaren Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin varsayıldığını belirtti.
Ifo, havacılık sektöründe normalleşmenin 16 ay sürmesinin beklendiğine bildirerek, seyahat konaklama ve otomotiv sektörlerin de toparlanmanın daha uzun sürmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mayısta Ifo anketine katılan şirketlerin ortalama olarak dokuz ay içinde kendi iş durumlarının normale dönmesini beklediklerini bildirerek, “Bu, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 12,4'lük sert bir düşüşün ardından ekonominin gelecek yılın ortasında toparlanacağı anlamına geliyor. Ancak, o zaman mal ve hizmet üretimi, Kovid-19 krizi olmadığı zaman ulaşacağı seviyeye ulaşacaktır.” ifadesini kullandı.
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