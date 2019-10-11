Coface Türkiye, ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyanın önde gelen kurumu Uluslararası Finans Dergisi (IFM) tarafından Türkiye’nin 'en iyi ticari alacak sigortası şirketi' ödülüne layık görüldü.

2007’den beri Türkiye’de faaliyette olan Coface, kurulduğundan bu yana ticari alacak sigortası alanında sektöründe faaliyet gösteriyor.

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, "Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin uluslararası tanınmış kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük bir onur ve ekibimiz için motivasyon açısından önemli. Özellikle global anlamda güvenli ticaretin ve risk kavramlarının daha fazla önem kazandığı bu dönemde ticari alacak riski yöneten bir firma olarak ‘en iyi’ sıfatıyla değerlendirilmek, Türk firmalarına gerek ihracat, gerek yurt içi alacakları ile ilgili verdiğimiz hizmetin değerini artırıyor" dedi.

Merkezi Londra’da bulunan International Finance Magazine, küresel olarak finans sektörü ve finans piyasalarının en prestijli yayınlardan biri olarak kabul ediliyor ve 185’den fazla ülkede finans profesyonelleri tarafından okunuyor.