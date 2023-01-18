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IFAB duyurdu! VAR kararları açıklanacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Giriş: 18.01.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
IFAB duyurdu! VAR kararları açıklanacak
AA

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

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