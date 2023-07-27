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        Haberler Gündem İETT zammı sonrası abonman ücretleri 2023: İstanbul toplu taşıma zammı ile aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?

        İETT'ye zam geldi mi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri

        İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemi ile toplanıyor. İstanbul'da toplu taşıma zammı sonrası tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncellenecek. Bu bağlamda "İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 güncel tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:20
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün saat 13.00’da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Toplantıda İETT zammı konuşulacak. Peki, İstanbul toplu taşıma zammı ile aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak? İşte, 2023 güncel abonman ücretleri

        • 2

          İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMLANDI MI?

          İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine henüz zam gelmedi ancak yakın zamanda İETT'ye zam gelmesi bekleniyor. İstanbul toplu taşıma ücretleri zammı, 27 Temmuz yani bugün gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

        • 3

          İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.

        • 4

          TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

          Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

          İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

        • 5

          İSTANBUL 2023 GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

          Tam Elektronik Bilet Ücreti: 9,90 TL

          Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti: 4,83 TL

          Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti: 7,09 TL

          Tam Abonman Ücreti: 777 TL

          Öğrenci Abonman Ücreti: 140 TL

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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