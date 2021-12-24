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İETT zammı geldi mi, akbil fiyatları değişti mi?

İETT'ye zam geldi mi, akbil fiyatları arttı mı? Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatları zamlandı mı?

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İETT'ye zam geldi mi ve akbil fiyatları arttı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu, değişti mi? İşte, İstanbul toplu ulaşım zammı hakkında bilgiler

24.12.2021 - 17:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma kullananlar tarafından İETT'ye zam geldi mi, akbi fiyatları ne kadar oldu konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte, toplu ulaşım zammı sonrası güncel İETT akbil fiyatları...

  • İETT'YE ZAM GELDİ Mİ?

    Toplu ulaşıma gelen son zam, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerini ilgilendiriyor.

    Akbil fiyatlarına bir zam yapılmadı. İETT'de kullanılan elektronik biletlere ise zam geldi. Temmuz ayında uygulamaya koyulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam bilet 4,03 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,96 TL'ye çıkmıştı.

    Hali hazırda, tam mavi kart 316 TL; öğrenci mavi kart ise 57,5 TL'den ücretlendiriliyor.

  • ELEKTRONİK BİLET NEDİR? 

    Toplu taşıma araçlarında kullanılan kağıt biletin yerini elektronik biletler aldı. İstanbul'da tüm toplu taşıma araçlarında uygulamaya konulan elektronik biletler vatandaşın kullanımına geçtiğimiz yıllarda sunulmuştu. 

  • TOPLU ULAŞIM ZAMMI NELERİ KAPSIYOR?

    İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

    Zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 liradan 6,38 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıktı.

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