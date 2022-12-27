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İETT zamları hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İETT Akbil zammı ne zamandan itibaren başlayacak?

İETT zamları hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

İETT akbil bilet fiyatlarına yüzde 29.10 oranında zam geldi. Zammın ardından aylık aylık tam akbil abonman ücreti 777 liraya, öğrenci akbil abonman ücreti 140 TL'ye çıkarken tam bilet ise 9.90 TL'ye yükseldi. Peki, İETT akbil zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Giriş: 27.12.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İEET akbil abonman ve bilet ücretlerine yüzde 29.10 oranında zam geldi. Zam sornası tüm kalemlerde fiyatlar yükselirken İstanbullular "İETT zamları ne zaman başlayacak?" ve "İETT zamları hangi tarihten itibaren geçerli olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, İETT zamları yani akbil zamları ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte merak edilip araştırılan sorununc evabı...

  • İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL TARİFE

    Oturumda sunulan tarife teklifinde artan maliyetler nedeniyle elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam önerildi. Takside indi-bindi ücretine ise yüzde 42 oranında zam teklif edildi.

  • Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:

    Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

    Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

    Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

    Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

    Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.

  • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

    Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.

    Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.

    Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

    Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.

    Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.

    MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL

    Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.

    METROBÜS EN UZUN MESAFE 14.69 TL

    İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 29,10'luk ulaşım zammının ardından metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.

  • İETT ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

    Toplu taşımadaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

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