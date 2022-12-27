Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.
Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.
Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.
Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.
MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL
Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.
METROBÜS EN UZUN MESAFE 14.69 TL
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 29,10'luk ulaşım zammının ardından metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL’den 14.69 TL'ye yükseldi.