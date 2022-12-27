İEET akbil abonman ve bilet ücretlerine yüzde 29.10 oranında zam geldi. Zam sornası tüm kalemlerde fiyatlar yükselirken İstanbullular "İETT zamları ne zaman başlayacak?" ve "İETT zamları hangi tarihten itibaren geçerli olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, İETT zamları yani akbil zamları ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte merak edilip araştırılan sorununc evabı...