İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu dün bir toplantı yapmış, bugün yapılacak İl Hıfzıssıhha Meclisi’ne tavsiye niteliğinde öneriler getirmişti. İl Hıfzıssıhha Meclisi bugün toplanarak İstanbul’daki toplu taşımayla ilgili yeni kuralları belirledi.
Buna göre, araçların tümünde sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüs araçlarında, koltuk sayısı kadar oturan yolcu alınacak. Ancak karşılıklı oturma düzeni şeklinde yerleştirilen koltuklarda çaprazlama oturulabilecek. Yani yolcuların yüz yüze yolculuk yapması engellenecek. Ayrıca bu araçlarda ayakta yolcu kapasitesinin 3’te 1’i kadar ayakta yolcu alınabilecek. Ayakta seyahat edecek yolcuların otobüslerin nerelerinde ayakta durabilecekleri zemine yapıştırılacak etiketlerle belirlenecek. Yolcular bu noktalarda durarak ayakta seyahat edebilecek.
— İETT (@ietttr) June 4, 2020
Geçmiş haftalarda otobüs sürücüleriyle yolcuları ve denetimden sorumlu güvenlik görevlilerini zaman zaman karşı karşıya getiren araç kapasitesinin dolması durumuyla ilgili de önemli kararlar da alındı. Alınan karara göre İETT’nin Filo Yönetim Merkezi’nde, emniyet güçleriyle irtibatı sağlamak üzere polis memurları görevlendirilecek. Otobüs dolduğu halde binmeye çalışılması durumunda otobüs şoförü otobüsü durdurarak Filo Yönetim Merkezi’ni bilgilendirecek. Görevli polis memuru hemen emniyet güçlerini ilgili otobüsün konumuna yönlendirecek. Emniyet güçleri kurallara uymayan ve kapasitesi dolduğu halde otobüslere binmeye çalışanlar hakkında cezai işlem uygulayacak.
İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, araçlara “maskesiz” yolcu almama uygulamasına da devam edilecek. Tüm araçlarda el dezenfektanı bulundurulacak. Araçların sefer sonunda ve mümkünse sefer aralarında dezenfekte edilmesi uygulamasına da devam edilecek. Ayrıca otobüs duraklarında da yolcuların sosyal mesafe açısında durmaları gereken noktalar işaretlenecek.
Emniyet güçleri ayrıca sadece dolu otobüslere binmeye çalışan yolculara değil, belirlenen kuralları ihlal eden herkese cezai işlem uygulayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!