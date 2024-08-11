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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsünün çarptığı bina yıkıldı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünün çarptığı bina yıkıldı

        İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi. Kazada 6 kişi yaralanmış ve kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:15
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          Pendik'in Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

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          Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi.

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          Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

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          NE OLMUŞTU?

          Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

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          Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

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          Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.

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        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
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