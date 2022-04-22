İETT otobüsü kayalıklara böyle çarptı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana çarptığı an kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 2009 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F hat numaralı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Kayalık alana dalan otobüsün sürücü ile 5 yolcu yaralandı.İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabiliyor.