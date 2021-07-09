İETT otobüsü 2 TIR'ın arasında kaldı: 4 yaralı!

DHA

Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 BN 5726 plakalı TIR'ın ani fren yapmasıyla 34 TP 8549 plakalı İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre, İETT otobüsüne de 44 AF 591 plakalı başka bir TIR arkasından çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3'ü çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik oluştu. Kaza yeri drone ile görüntülendi.