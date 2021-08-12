İETT midibüsü alevlere teslim oldu

DHA

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu yan yolda Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, midibüsü durdurdu.

DHA'nın haberine göre, 10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.