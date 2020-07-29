İHA

BB, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki 8 modern tesiste hizmet verecek İBB, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında randevulu sisteme geçecek. Kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması içinse denetimler, artırılarak sürdürülecek. Bayram boyunca temizlik çalışmaları aksatılmadan yürütülecek. Toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İETT, İBB’nin tesisleri ile mezarlıklar için ek sefer düzenleyecek.

Bu seneki hazırlıklarda, pandemi tedbirleri ön plana çıkartıldı. Covid-19 salgını sebebi ile oluşan yeni normalde, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında, maske temini ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere önlemler alındı. İBB, kurban satış ve kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sisteme geçecek.

8 MODERN TESİSTE HİZMET VERECEK

İstanbul’da bu sene Avrupa yakasında 5, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB’ye ait 8 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, 255 bin metrekarelik alana sahip. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde, hem kurban satışı hem de kesim hizmeti verilecek.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

İBB ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki vektörlerle mücadele hizmetini de toplam 503 personelle aksatmadan yürütecek. Bu yıl pandemi nedeniyle, kurban satış ve kesim alanlarında mistblower adı verilen atomizerli ilaçlama cihazlarıyla dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Bayram boyunca, 8 kurban kesim ve satış noktasında, mobil hijyen uygulamaları hizmeti kapsamında, 2 araç, 2 personel ile 22 atomizer cihaz eşliğinde dezenfeksiyon uygulaması yapacak. Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek.

25 MİLYON METREKARELİK ALAN TEMİZLENECEK

Bu süreçte İSTAÇ araçları, toplam bin 83 kez göreve çıkacak, yaklaşık 223 futbol sahasına denk gelen bir milyon 590 bin metrekare alanı yıkayacak. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ise İstanbul geneli yeşil alanların bakım ve temizlik işi kapsamında, bin 100 personeli ile çalışmalarını sürdürecek. Bayramın 3. ve 4. günlerinde açık olacak Bahçe Marketlerde, iki gün boyunca tüm ürünler yüzde 15 indirimli satılacak.

İBB ZABITASI GÖREV BAŞINDA

İBB Zabıtası, bayram boyunca 16 milyon İstanbullunun huzuru için çalışmaya devam edecek. Bayram süresince her gün ortalama 900 personel, 496 araç ve 250 ekip vardiyalı olarak görev yapacak.

Kent Genelindeki Tüm Tesisler Denetlenecek

İBB, bayram süresince, kent genelindeki bin 192 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, veteriner hekimlerce gerçekleştirilecek denetimlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de katılacak. İSKİ ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak.

153 BEYAZ MASA 7/24 ÇALIŞACAK

İBB, bayram süresince kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması içinse ekipler görev alacak.

İETT’DEN İBB TESİSLERİNE EK SEFER

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.

Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak. 31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

İBB ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Birimi, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında; bayramın 2. ve 3. Günü, Küçükçekmece, Edirnekapı, Üsküdar ve Kartal birimlerinde birer ekip olmak üzere toplamda 4 hemşire ekibi ile destek verecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince, huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak.

İBB, bayramda çocukları da unutmadı. Kemerburgaz Kent Ormanı, bayram süresi boyunca tüm aktiviteleri ile açık olacak. Türkiye'nin en büyük atlıkarıncası, bayram süresince boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı'nda çocuklar için hizmet verecek.

‘KURBAN MOBİL UYGULAMASI' İLE BİLGİLER CEPTE

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulamasıyla da İstanbullulara büyük yarar sağlanacak. IOS ve Android marketlerden ücretsiz şekilde indirilebilen uygulama sayesinde, İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Ayrıca kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alacak. Böylece vatandaşlar, satın alacakları hayvana ait bilgilere uygulama üzerinden de kolaylıkla ulaşabilecekler.