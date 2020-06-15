İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

AA

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da gece seferlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferlerin, sabaha kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri , pazartesiyi salıya bağlayan bu gece itibarıyla başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferlerinin, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet vereceği kaydedildi.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer aracın görev yapacağına işaret edilen açıklamada, metrobüs hatlarının ise her gün 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.