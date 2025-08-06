İETT'den 2 yeni "Gece Hattı"

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00.00'da; 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve 50G Göktürk-Taksim Gece Hatları'nın hizmete başlayacağını açıkladı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İETT'nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş Gece Hattı, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında; 50G Göktürk-Taksim Gece Hattı ise, Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.

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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.