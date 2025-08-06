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        Haberler Gündem İstanbul İETT'den 2 yeni "Gece Hattı" | Son dakika haberleri

        İETT 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşu İETT, gece 00.00'dan sabah 05.00'e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni "Gece Hattı"nı daha hizmete aldı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul'a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:31
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        İETT'den 2 yeni "Gece Hattı"
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        İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00.00'da; 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve 50G Göktürk-Taksim Gece Hatları'nın hizmete başlayacağını açıkladı. Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

        İETT'nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa-Beşiktaş Gece Hattı, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında; 50G Göktürk-Taksim Gece Hattı ise, Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul haberleri
        #İETT
        #gece hattı
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