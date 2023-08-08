İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi

En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL

En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL

En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL

En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL

İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi

İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL