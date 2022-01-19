IEA'nın aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Kovid-19'un Omicron varyantının vaka sayılarını artırmasına rağmen 2021'in son çeyreğinde petrol talebi günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon varile ulaştı.
Bu yılın ilk çeyreğinde ise hem uzaktan çalışma ve hava ulaşımındaki azalış nedeniyle hem de mevsimsel olarak talebin düşmesi bekleniyor. Ancak hükümetlerin salgına yönelik sert önlemler almaması nedeniyle Ajans, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü 2021 ve 2022 için bir önceki rapora göre 200 bin varil artırdı.
Böylece, küresel petrol talebinin 2021'de bir önceki yıla göre günlük 5 milyon 480 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 381 bin varil olması, bu yıl ise günlük 3 milyon 325 bin varil artışla 99 milyon 705 bin varile ulaşması bekleniyor.
Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 901 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 549 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.
Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 163 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 48 bin varille Amerika ve 14 milyon 363 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.
KÜRESEL PETROL ARZI ARALIKTA ARTTI
Rapora göre, küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 130 bin varil artışla günlük 98 milyon 630 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi de aralıkta bir önceki aya göre yaklaşık 190 bin varil artışla 27 milyon 990 bin varile yükseldi.
Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 220 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.
OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 60 bin varil azalışla 65 milyon 420 bin varil oldu.
BAZI ÜLKELERİN ÜRETİMLERİNDE REKOR BEKLENTİSİ
Rapora göre ayrıca, küresel petrol arzı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 500 bin varil artarak 95 milyon 290 bin varil olurken, bu yıl ise 101 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.
OPEC+ grubunun üretim kesintilerini tamamıyla gevşetmesi durumunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük 6 milyon 200 bin varil artacağı, OPEC+ grubunun petrol arzının 4 milyon 400 bin varil ve OPEC dışı ülkelerin petrol arzının ise günlük 1 milyon 800 bin varil artabileceği tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu yıl üretimde yıllık rekorlar kırması beklenirken, Kanada ve Brezilya'nın da üretimde en yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.
Geçen yıl yaşanan 1 milyon 500 bin varillik artışın öncelikle OPEC+ kesintilerinden muaf olan Libya kaynaklı olduğu, Libya'yı ise İran'ın takip ettiği kaydediliyor.
Nijerya, İngiltere ve Angola ise geçen yıl üretimde en büyük düşüşü kaydeden üç ülke olurken, söz konusu ülkelerin üretimlerinin bu yıl dengeye kavuşacağı tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!