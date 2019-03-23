500 milyon dolar büyüklüğündeki diş malzemeleri sektörü, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dental fuarı IDS’te gövde gösterisi yaptı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) ortak geliştirdiği proje ile bu yıl ilk kez Türk pavilyonu kuruldu. 12 Türk katılımcının bulunduğu pavilyonda fuar boyunca yaklaşık 20 milyon Avro’luk ticaret anlaşması imzalandı. Fuara toplamda 60 Türk dental firması katılım gösterdi.

2023 yerli üretim hedefi yüzde 25

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, daha fazla ihracat ve daha fazla yerli üretim için yurt dışı fuarların kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Çakır, “Pavilyonumuz dünyanın en büyük dental fuarında yoğun ilgi gördü. Bu proje sayesinde daha önce bu fuara bağımsız olarak katılamayan firmalarımız bugün burada ürünlerini sergiliyor. Şu anda yerli üretim oranımız yüzde 15. 2023’te bu oranı en az yüzde 25 seviyelerine çıkarma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için yurt dışı fuarlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor” dedi.

10 milyon dolarlık ticaret hacmi

Türk firmalarının Almanya’daki fuarda yaklaşık 20 milyon Avro’luk ticaret hacmi gerçekleştirdiğini ifade eden Çakır, “Bu proje ürünlerimizi fuara dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara sergilemek için fırsat oldu. Almanya, tüm dünyaya ihracat gerçekleştirmenin çıkış kapısı. Önümüzdeki yıl bu fuara en az 80 firmamızla katılmalıyız. Sektörümüz son yıllarda gerçekleştirdiği ivme ile kalite ve fiyat politikası açısından Avrupa ile yarışacak düzeye geldi. Artık farkımızı pazarlama ve sergileme zamanı. Bu fuarları birer potansiyel ihracat kapısı olarak görmeliyiz” şeklinde konuştu.