İDSO DenizBank Konserleri'nin ikincisi 9 Ekim'de gerçekleşecek

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO),soprano Burcu Hancı'ya eşlik edecek.

Konserde, Villa Lobos'un "Bachianas Brasileiras No.5:Aria", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana Operasından Senfonik Intermezzo" , Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma, 1. Perde: Konstanze'nin Aryası", "Sihirli Flüt, 1. Perde: Gece Kraliçesi'nin Aryası" ve "K 388 Do Minör Üflemeliler Serenadı" eserleri icra edilecek.

Haftalık periyotlarla klasik müzik ziyafeti sunan İDSO konserleri, 65 yaş ve üzeri müzikseverlerin de konserlere katılabilmesi için artık saat 18.00'de başlayacak.