Ani istem dışı ile idrar yolundan idrar çıkması durumu, idrar kaçırma olarak adlandırılır. Bu durum genelde kadınlarda görülen ve rahatsız edici, hatta sinir bozucu ve utandırıcı olabilmektedir. Bazılarında günlük hayatı sekteye uğratacak kadar ciddi boyutlarda olabilmektedir. Sosyal hayatlarında bir sıkıntı oluşturan bu durum belli tedaviler ile ortadan kalkabilmektedir.
Genelde; ağır bir şey kaldırma, hapşırma, gülme, yürürken, egzersiz yaparken, aniden ayağa kalkmalarda ve öksürme ile ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda idrar kaçırma ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı oluşması halinde bir uzman hekime danışmak ve muayene olmak gerekmektedir.
İdrar kaçırma nedenleri nelerdir?
Stresle ortaya çıkan idrar kaçırma: En sık olan idrar kaçırma nedenidir. Pelvik kaslarının zayıflaması ile ortaya çıkabilir. Pelvik kaslar idrar yolu organlarını destekleyen bir yapıdadır. Güçsüzleşmesi halinde ortaya çıkar. Bu durum doğum, iri bebek doğurma, ailesel yatkınlık, obezite ve menopoz durumları nedeni ile oluşmaktadır. Diğer neden ise; mesane kaslarının zayıflaması durumudur. Sfinkter denen bu kasların yeterli işlev sağlayamaması nedeni ile ortaya çıkmaktadır.
Urge Tipi İdrar Kaçırma: İdrar yapmaya giderken aniden kaçması durumudur.Mesane kaslarının aşırı aktif çalışması nedeni ile ortaya çıkmaktadır.
Miks Tip İdrar Kaçırma: Stres idrar kaçırma ile urge idrar kaçırma durumunun aynı anda ortaya çıkmasıdır.
Taşma Tipi İdrar Kaçırma:Mesanede aşırı idrar depolanması sonucunda idrar yapma isteği olmadan az miktarda kaçırma olması durumudur. Mesane dolu hissi oluşur. Pelvik yaralanma, multipleskleroz, omurilik yaralanmaları, diyabet pelvik cerrahi gibi nedenlerden ortaya çıkar. Kas dokusu kaybı nedeniyle oluşur.
İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın tipine göre yapılmaktadır. Kişinin yapısal sorunu ile alakalandırılarak bir tedavi oluşturulur.
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