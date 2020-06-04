İDOB, pandemi döneminde internetle sanatseverlerin evine girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) dolayısıyla evde kalınması gereken dönemde sahnelerden uzak kalan İDOB, sosyal medya aracılığıyla izleyicilerin evine girdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında Instagram'da "Sanat Cepte" hesabından gerçekleştirilen canlı yayınlara katılan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile İDOB sanatçıları Hakan Aysev, Burcu Soysev, Pınar Sivritepe, Serdar Yalçın, Seda Subaşı Yalçın, Hüseyin Likos ve Deniz Likos canlı performanslar sergiledi, izleyenlerin sorularını yanıtladı.
İDOB'un kurumsal Instagram hesabında gerçekleştirilen "Ev Konserleri" programına ise solistler Hande Soner Ürben ve Murat Güney ile İDOB Orkestrasının baş kemancısı Oleksandr Samoylenko katıldı. Konserler serisi, tenor Caner Akın ve soprano Hale Soner’in konserleriyle sürecek.
Çağrı Köktekin tarafından yapılan "Ahde Vefa Sohbetleri"nde emekli opera sanatçısı Remziye Alper konuk edildi. Program, İDOB’a hizmet vermiş emektar sanatçıları ağırlamaya devam edecek.
Bale sanatçıları İlke Kodal ve Ebru Cansız ile modern dans sanatçıları Mert Öztekin ve Huri Murphy ise canlı yayında verdikleri eğitimlerle sanatseverlerle buluştu.
IDOB'un kurumsal Instagram hesabında ayrıca İDOB repertuvarına giren opera, bale ve modern dans eserlerine ait arşiv dokümanlarına da yer veriliyor.
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