İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

DHA'nın aktardığına göre;

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:



Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi



Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi



Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi



Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi



Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi



Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi



Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi



Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi



14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi