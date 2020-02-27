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İDO ve BUDO seferlerine lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

27.02.2020 - 05:42 | Güncelleme:
İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli
DHA

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

DHA'nın aktardığına göre;

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:


Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi


Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi


Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi


Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi


Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi


Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi


Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi


Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 


09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 


09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi


10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 


10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi


13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 


13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 


14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

 

 

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