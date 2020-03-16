Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)