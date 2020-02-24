İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ,

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ,

18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya).