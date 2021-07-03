İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı

DHA

İDO, Tekirdağ’da ilk haftaya özel, online çevrimiçi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek.

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet alma mümkün olmayacak. Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki kaptan köşkünden yolculara seslenerek, “Hayırlı yolculuklar” diledi. İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer de katıldı.