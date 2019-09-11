'HAMİLELİK' AÇIKLAMASI

İdo Tatlıses, "Lütfen, böyle bir şey nasıl olabilir? Biz daha henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Yani bu tarz haberleri yaparken lütfen biraz düşünelim. Bizler cahil insanlar değiliz. Böyle bir durumun olması söz konusu dahi değil" açıklamasıyla çıkan haberlere de son noktayı koymuş oldu.