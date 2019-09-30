İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve dostları ile buluşarak alışveriş turuna çıkan çift, daha sonra bir restoranda güzel havanın tadını çıkardı.

Alışveriş turu sırasında yanına gelen büyük-küçük bütün hayranlarına hassasiyet ile yaklaşarak fotoğraf isteklerini kırmayan İdo Tatlıses, sevenlerinden tam not aldı.