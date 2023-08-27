İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti: İkizler geliyor
7 Ekim 2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri olacağını ultrason görüntüsüyle duyurdu: Ailemiz büyüyor
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurdu.
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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin olacaklarını açıkladı.
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Objektif karşısında poz veren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayımladı.
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaşadıkları mutluluğu da sosyal medya üzerinden paylaştı.
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"AİLEMİZ BÜYÜYOR"
Çift, duygularını "Ailemiz büyüyor' diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim; ikizler geliyor" sözleriyle dile getirdi.