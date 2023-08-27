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        Haberler Magazin İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti: İkizler geliyor - Magazin haberleri

        İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti: İkizler geliyor

        7 Ekim 2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri olacağını ultrason görüntüsüyle duyurdu: Ailemiz büyüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:40
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          İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurdu.

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          İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin olacaklarını açıkladı.

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          Objektif karşısında poz veren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayımladı.

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          İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaşadıkları mutluluğu da sosyal medya üzerinden paylaştı.

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          "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

          Çift, duygularını "Ailemiz büyüyor' diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim; ikizler geliyor" sözleriyle dile getirdi.

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