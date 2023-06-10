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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte havaalanında objektiflere yansıdı. Tatlıses, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

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