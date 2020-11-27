İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyen Şefkatli, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğünde sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiç bir şey yok" derken, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur, gün belirlenmedi henüz" ifadelerini kullandı.