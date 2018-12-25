HER ŞEY ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Tatlıses'in AVM'deki mini konseri ve imza günü öncesi her şey çok güzel başlamıştı.İdo Tatlıses, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla röportaj yapıp, önce yeni çalışmaları konusunda bilgi verdi. "Yeni şarkıma çalışıyoruz. Arkadaşım Galip Öztürk'ün şarkısına klip çektim, yönetmenlik yaptım. Elimizi taşın altına koyduk hep beraber, arkadaşımın heyecanını yaşıyorum. Diğer taraftan tekstil işine girdim. Benim bütün tarzım var kıyafetlerde. Spor kıyafetler, eşofmanlar, taytlar olacak... Her türlü model kıyafet var. Kadın modelleri de var. Yasemin de bize yardımcı oldu. Modelimiz o oldu, elinden geleni yaptı. Ben teklif ettim çalışmayı. Hiçbir şey almadı, para almadı, hatır işi yaptı. 2 güne kadar inşaallah site hazır olacak" diyerek yeni çalışmalarını anlattı.