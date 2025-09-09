Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.482,25 %0,31
        DOLAR 41,2742 %0,09
        EURO 48,5230 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.865,79 %0,89
        FAİZ 40,84 %-0,34
        GÜMÜŞ GRAM 54,74 %-0,20
        BITCOIN 112.760,00 %0,69
        GBP/TRY 55,9904 %0,24
        EUR/USD 1,1748 %-0,13
        BRENT 66,92 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 7.955,57 %0,89
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İDO sonbahar tarifesine geçti - İş-Yaşam Haberleri

        İDO sonbahar tarifesine geçti

        İDO 8 Eylül – 31 Aralık arasında geçerli olacak sonbahar tarifesine geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İDO sonbahar tarifesine geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 8 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2025 yılı Sonbahar Tarifesini açıkladı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni dönemde özellikle İstanbul–Bursa hattında hafta içi ve hafta sonu için sabah ve akşam alternatifleri artırılırken, Pendik–Yalova hattında sabah 07:00’den gece 21:00’e kadar sık aralıklarla düzenleniyor. Yoğun gün ve saatler için eklenen 22:00 seferleri ise geç saatleri tercih edenlere ulaşım imkanı sunuyor.

        Yalova–Yenikapı hattında gün boyu her iki saatte bir düzenlenen hızlı feribot seferleri ile araçlı seyahat edenlere hizmet veriyor.

        Kadıköy–Yenikapı–Bandırma hattında da haftanın her günü sabah ve akşam seferleriyle Marmara’nın iki yakası arasında ulaşım sağlanıyor.

        REKLAM

        Ayrıca Marmara Adası, Avşa Adası, Çınarcık ve Esenköy gibi yazlık bölgelerle bağlantıyı sağlayan sezonluk seferler Ekim sonuna kadar tatil severlere hizmet vermeye devam edecek.

        HAREM-SİRKECİ 6-21 ARASI HİZMET VERİYOR

        Harem–Sirkeci hattı sabah 06:00’dan akşam 21:00’e kadar hizmet verirken; körfezi birbirine bağlayan Eskihisar–Topçular hattında ise 24 saat kesintisiz sefer düzenlenmeye devam edilecek.

        İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni tarifenin yolcular için önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Her mevsimde olduğu gibi sonbahar döneminde de yolcularımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak seferlerimizi planladık. İş, okul, tatil veya aile ziyareti amaçlı yolculuklarda hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşımı sağlamak için sefer sıklığımızı artırarak saatlerde esneklik sağladık. İstanbul’u Marmara’nın önemli noktalarına bağlayan hatlarımızda geniş saat aralıklarıyla trafik stresi yaşatmadan keyifli bir yolculuk hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Çeşitli büyüklük ve tiplerdeki gemilerden oluşan güçlü filomuz sayesinde yolcularımız konforlu, emniyetli ve çevreci bir ulaşım deneyimi yaşıyor” dedi.

        İDO’nun 2025 Sonbahar Tarifesi ile yolcular; gün boyunca yapılan sık seferler, hafta sonu yapılacak gece geç saat seferleri ve Eskihisar-Topçular’da yapılan 24 saat kesintisiz arabalı vapur hizmetiyle deniz ulaşımında daha esnek ve konforlu seçeneklere sahip olacak.

        Bunun yanında İDO, geçen yıl başlattığı Ege Adaları operasyonu bu yıl da devam ettiriyor. Ege’nin çeşitli kıyılarından Leros, Samos, Midilli ve Fethiye’ye olan seferlerin Ekim itibariyle sona ermesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa