İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ili etkisi altına alan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları bazı seferlerini iptal etti. Bu noktada "Bugün İDO hangi seferleri iptal etti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul Deniz Otobüsleri İDO iptal olan seferler listesi...