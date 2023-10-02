Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İDO İPTAL OLAN SEFERLER 2 EKİM 2023 | Bugün İDO hangi seferleri iptal etti?

        Bugün İDO hangi seferleri iptal etti? İşte 2 Ekim İDO iptal olan seferler

        İDO iptal olan seferler listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan fırtınalı sağanak yağışın ardından İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul Deniz Otobüsleri İDO iptal edilen seferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ili etkisi altına alan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları Vapurları bazı seferlerini iptal etti. Bu noktada "Bugün İDO hangi seferleri iptal etti?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ekim 2023 İstanbul Deniz Otobüsleri İDO iptal olan seferler listesi...

        • 2

          İDO VE ŞEHİR HATLARINDA SEFER İPTALLERİ

          İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.

        • 3

          2 EKİM 2023 İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

          Kadıköy – Bursa 07.05 - 07.30 Sefer İptali

          Bursa – Kabataş 12.00 – 13.55 Sefer İptali

          Kabataş – Bursa 17.15 – 17.35 Sefer İptali

          Bursa – Kadıköy 18.00 – 19.55 Sefer İptali

        • 4

          İDO BİLET İPTALİ NASIL YAPILIR?

          Bilet İptali ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizi dilerseniz iptal/iade edebilirsiniz.*

          İptal/iade işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr'de yer alan ilgili alanları doldurmalısınız.

          Satın aldığınız seyahat biletine ait iptal/iade koşullarına ait bilgilere İDO.com.tr'den erişebilirsiniz.

          *Gişe ve acenteden alınan biletlerde değişiklik işlemi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.

        • 5

          İDO BİLET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

          Bilet Değişikliği ido.com.tr, ido mobil uygulama veya çağrı merkezi üzerinden satın aldığınız seyahat biletinizde dilerseniz değişiklik yapabilirsiniz.*

          Değişiklik işlemlerini hemen başlatmak için ido.com.tr üzerinden ilgili alanı doldurabilirsiniz.

          Satın aldığınız seyahat biletine ait değişiklik koşullarına ait bilgilere ido.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

          *Gişe ve acenteden alınan biletlerin iptal/iadesi ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Habertürk Anasayfa