Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:30 Bursa-Yenikapı, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.