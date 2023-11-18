Hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi! İşte İDO, BUDO, Şehir hatları iptal edilen feribot seferleri
İDO, BUDO, Şehir hatları iptal edilen seferler olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve AFAD'ın peş peşe yayınladığı uyarıların ardından THY, yurt içi ve yurt dışında karşılıklı olarak 40 seferi iptal etmişti. Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürürken BUDO da, Bursa-İstanbul seferlerini yapamayacağını duyurdu. İşte 18 Kasım İDO, BUDO, Şehir hatları iptal edilen feribot seferleri...
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Sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren istanbul'u etkisi altına aldı. Havada ve denizde ulaşım seferlerinin iptal edilmesine neden olan "tam fırtına"nın, mega kentte 48 saat etkili olacağı açıklandı. Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edilirken Bursa ve Çanakkale'de de deniz seferleri iptal edildi. İşte 18 Kasım 2023 İDO, BUDO, Şehir hatları iptal edilen seferler listesi...
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ŞEHİR HATLARI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SEFERLERİ İPTAL ETTİ
İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada "Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle bazı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması, Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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BUDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ!
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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BURSA-İSTANBUL SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.
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BUDO iptal edilen seferler:
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)"
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İDO iptal edilen seferler:
"11.35 Kabataş - Kadıköy, 12.00 Bursa - Kabataş, 12.00 Kadıköy - Bandırma, 15.30 Bandırma - Kadıköy, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kabataş, 18.15 Kabataş - Bursa, 19.00 Kadıköy - Bandırma"
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