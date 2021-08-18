İDO, borçlarını TL'ye çevirdi

2011 yılında özelleştirilen ve Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Gebze, Bursa, Yalova ve Bandırma) yılda 11 milyon araç ve 35 milyon yolcuya 1417 çalışanıyla hizmet veren İDO, Türk ve yabancı bankalar tarafından sağlanan kredileri yeni ödeme planı ve şartlarına bağlayarak nakit akışlarına uygun bir kredilendirme yapısına sahip oldu.
İDO Genel Müdürü Murat Orhan, finansal yapılandırmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Osmangazi Köprüsü’nün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının revize edilmek suretiyle düşürülmesi ve Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ile ödeme güçlüğüne giren şirketimiz, borcun TL’ye çevrilmesi ile daha güçlü bir yapıya kavuşmuş oldu.”
Borcu, önemli ölçüde TL’ye çevrilerek sağlıklı bir bilançoya sahip olması sağlanan İDO, bu yapılandırma sonucunda mevcut hatlarında hizmetin aksamadan sürdürülmesi için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
İDO, filosunda bulunan 7 feribot, 24 deniz otobüsü, 22 arabalı vapur ve 34 adet iskele ile İstanbul şehir içinde 3, İstanbul dışında 15 olmak üzere toplam 18 ana hatta faaliyet gösteriyor.
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