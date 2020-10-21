İdlib’e hava saldırısında 5 yaralı

AA

İdlib Sivil Savunma görevlilerinden (Beyaz Baretliler) Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında el-Rami köyünde 2'si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

El-Ahmet sivil savunma ekiplerinin enkaz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Hımeymim askeri üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyinde yer alan el-Rami köyüne hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.,Ahmet Karaahmet