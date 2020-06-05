AA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İYİLEŞTİKTEN SONRA GÖREVİNE YENİDEN DÖNMÜŞ...

Şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Ercan Zengin'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince, gece saatlerinde şehit Zengin'in İlkadım ilçesine bağlı Aşağıavdan Mahallesi'nde yaşayan babası Rahmi ve annesi Feriha Zengin'e şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan aile üyeleri ve yakınları üzüntüye boğuldu. Haberin ardından evin etrafına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta 2020'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik'in şehit olduğu İdlib'te hafif yaralandığı ve iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 4 kardeşi bulunan şehidin naaşının bugün Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze töreninden sonra Aşağıavdan Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.