İdlib'te ateşkes devreye girdi, Türkiye sınırında protesto gösterileri yapıldı

31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'nin İdlib vilayetinde Cumartesi tek taraflı olarak devreye gireceği açıklanan ateşkes sonrası uluslararası ajanslar bölgede bir sükunetin yaşandığını bildiriyor.
Suriye rejiminin, muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonlar, son haftalarda şiddetini artırmıştı.
Bölgede bulunan yüz binlerce sivil de çatışmaların şiddetlenmesi sonrası Türkiye sınırına doğru geldi.
Reuters haber ajansı, Cuma günü Türkiye Suriye sınırında yaşanan protestolara ilişkin haberinde, bölgede toplanan Suriyelilerin, Türk güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldiğini aktardı.
Bab el Hava sınır kapısında çekilen bir görüntüde, Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyelilerin, demir parmaklıkları kırmaya çalıştığı görülüyor.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Türk güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandığını da aktardı.
Göstericilerin, Rus hava saldırılarının durdurulması için Türkiye'nin devreye girmesini talep ettiği de bildiriliyor.
Türkiye ve Rusya arasında 2017 yılında varılan ve İdlib'deki çatışmaları durduran anlaşma ile bölgede gözlem noktalarının kurulması kararlaştırılmıştı.
Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olan Ceyş el Nasr'ın sözcüsü Muhammed Raşit, yaptığı açıklamada, "Bölgedeki hava saldırıları şimdilik durdu" dedi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden de bölgenin "göreceli bir sakinlik içinde" olduğu açıklaması yapıldı.
Moskova ve Şam, Ağustos ayında başlatılan harekatta, eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir el Şam militanlarının hedef alındığını açıklamıştı.
Suriye ordusunun, Rusya destekli olarak başlattığı son saldırılar ve ele geçirilen bölgelerle, Türkiye'nin bazı gözlem noktaları çatışma hattının arasında kaldı.
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma günü, Norveç'in başkenti Oslo'da Rusya'nın Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırılmayacağı konusunda güvence verdiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, Beşar Esad yönetiminin yeni bir göç dalgası yaratma amacında olduğunu savunarak "Bu yüzden sivillerin yaşadıkları yerleri özel olarak hedef alıyorlar" dedi.
Çatışmasızlık bölgesinde 1 Ağustos'ta ilan edilen ateşkes yalnızca birkaç gün sürmüştü.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Nisan ayından bu yana devam eden saldırılar ve çatışmalarda 950'den fazla kişinin hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, bölgedeki 400 bin kişi de evlerini terk etti.
BM raporlarına göre, İdlib'teki ortalama bir aile, beş kez yerlerini terk etmek zorunda kaldı.
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