İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu

AA

Siirt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı, Halit Bin Velid Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi. "Biz sadece Müslüman coğrafyasında değil, Müslüman olmayan coğrafyada da mazlumlara yardım etmeye çalışan ensar bir milletiz" diyen Altıok, "Ne mutlu bizlere ki Allah bu güzellikleri bize fırsat vermiş. İdlib'de vatan için şehit olan 36 canpare gencimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bizler onların aziz ve manevi hatıralarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.