01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı
Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.
Tekir Kapı'da bir araya gelen yaklaşık 150 kayak ve snowboard öğreticisi ile Erciyes AŞ çalışanları, açtıkları devasa Türk bayrağı ve "Kendi halkının katili Esed hesap verecek", "Milletimizin kalbi Mehmetçiğimizle atıyor", "Milletimizin başı sağ olsun" gibi yazıların olduğu dövizlerle 1600 metre yükseklikten kayakla indi.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak yapan sporcular daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, milli duygular eşliğinde Erciyes Dağı'nda bir araya gelindiğini söyledi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesine binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımız ve vatanımıza sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız." dedi.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç, "Hocalarımız, kayakçılarımız, yurt içi ve dışından gelen, teröre lanet okuyan binlerce insanla burada bir araya geldik. Ay yıldızlı Türk bayraklarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizi rahmetle yad ettik. İyi ki böyle bir devlet ve milletin evlatlarıyız. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan kayak yapmak için Kayseri'ye gelen Oleksandr Tayhanok da kendi ülkelerinde de benzer olayların yaşandığını, çok güzel bir organizasyonda, şehitlerin saygıyla anıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!