Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit Fırıncıoğulları’nın cenazesi baba ocağına alkışlar eşliğinde geldi. Burada şehidin yakınları “Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları” attı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

İHA'da yer alan habere göre baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra AK Parti ve CHP’li milletvekilleri, askeri erkan, çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ GÜÇLÜKLÜ AYAKTA DURDU

Törende bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın annesi Müntaha Fırıncıoğulları, babası Remzi Fırıncıoğulları, kız kardeşleri Esra ve Feray güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 5 kardeş oldukları öğrenildi.