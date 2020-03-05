05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı - ELAZIĞ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlanması- Şehidin cenazesinin köy mezarlığına getirilmesi- Kuranı Kerim okunması ve dua edilmesi- Şehidin toprağa verilmesi- Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın şehidin ağabeyine Türk bayrağı vermesi- Şehidin ağabeyi Hasan Coşkun'un konuşması- Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın şehidin ağabeyine şehidin fotoğrafının yer aldığı resmi vermesi
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlandı- Şehidin emaneti Türk bayrağını teslim alan ağabeyi Hasan Coşkun:- "Biz hakkımızı helal ettik. Sizler de hakkınızı helal edin. Vatan sağ olsun" Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.Elazığ'daki Mevlana Camisi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Baskil ilçesinin Karaali köyüne getirilen şehit Coşkun'un (26) naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ağabey Hasan Coşkun'a şehidin emaneti Türk bayrağını öperek teslim etti.Ağabey Hasan Coşkun da "Biz hakkımızı helal ettik. Sizler de hakkınızı helal edin. Vatan sağ olsun." dedi.Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da ağabey Coşkun'a şehidin fotoğrafını verdi.Cenaze törenine, şehidin babası Ahmet Coşkun, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun dün Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmuş, şehidin bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!