01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (5) - ANKARA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit yakınlarına taziyede bulunması- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şehit yakınlarına taziyede bulunması- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunması- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün şehit yakınlarına taziyede bulunması- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunması- Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesine katılanlar
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı- Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da katıldıANKARA (AA) - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Kezban Eldemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında top arabasına taşındı."İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.Top arabasına alınan ve yakınlarınca asker selamıyla uğurlanan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vali Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ile ilgililer katıldı.
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