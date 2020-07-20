"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün birinci yıl dönümü

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Diyab'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enes'in sivillere yönelik saldırıları belgeleyerek dünyaya duyurmak için yarıştığını, bunun için de yaşamını yitirdiğini söyledi.Salih, "Kardeşimiz Enes Diyab'ın ölümün birinci yıl dönümünde, onun çalışmalarını, çabalarını, özveri ve fedakarlıklarını hatırlıyoruz." dedi.Diyab'ın, Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırısında hayatını kaybettiğini anımsatan Salih, "Enes sivillere yönelik bombalamayı fotoğrafla belgelemek için roketlerle yarışıyordu. Bu da Enes'te bulunan aşırı cesaretten kaynaklanıyordu. İki yıl önce yine yaralanmış ve Türkiye'de tedavi olmuştu. Türkiye’de kalmayı istemedi. İşine döndü. Ölene kadar da devam etti." şeklinde konuştu.Saldırı günü de onun sivillere yönelik saldırıları tüm dünyaya göstermek için İdlib'in Han Şeyhun ilçesine gittiğini söyleyen Salih, "Allah ona şehadet nasip etti. Enes, mükemmel ve dinamik bir insandı. Ailesine hizmet etmek ve sivillere karşı işlenen suçları ve belgelemek için kendini feda etti." ifadelerini kullandı.İdlibli gazeteci ve Diyab'ın yakın arkadaşlarından Hamid Kattini de "Şehit Enes Diyab'ı bir yıl önce kaybettik. Enes kalbimde unutamayacağım bir iz bıraktı." dedi.Arkadaşının gülümsemesini unutamayacağını söyleyen Kattini, "Enes ve ben, Han Şeyhun'a yapılan saldırılara şahitlik ettik. Enes, saldırıları ve enkaz altından çıkardığımız kadınları, çocukları insanlara göstermek için hayatını feda etti." şeklinde konuştu.Sivil savunma görevlisi Muhammed Hattap da Diyab'ın güzel ahlaklı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Samimiyet ve işindeki cesaretiyle İdlib’in genelinde sivillere yönelik yüzlerce katliamı belgeledi. Çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Birkaç kez yaralandı. Enes benim için büyük bir kayıp. O hep benimleydi. O benim kardeşimdi. İşte beraberdik. İşten sonra da beraberdik. Ölümünün üzerinden bir yıl geçti ama Enes hep benimle. Hiç unutmadım. Enes insanlık için büyük bir kayıptı."
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