İdlib için 4'lü zirve yarın telekonferansla yapılacak

İdlib'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gerçekleştireceği 4'lü zirve koronavirüs salgını nedeniyle telekonferansla yapılacak.

Normal şartlarda İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin yarın 18.00'den itibaren telekonferans yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.