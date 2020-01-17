AA

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esad rejiminin saldırları nedeniyle başlayan göç dalgası artarak sürüyor. Son olarak Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

AA'nın haberine göre, bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.

Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı. Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

Öte yandan aralık ayından bu yana devam eden saldırılar nedeniyle 350 bine yakın Suriyeli, İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç etmişti.